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    Develi'de düğün yasağı

    Kaymakamlık, salgının artış göstermesi sebebiyle ilçe genelindeki düğün organizasyonlarını iptal etti ve karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 08:48
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    Develi'de düğün yasağı

    Kayseri'nin Develi ilçesinde koronavirüs salgınının her geçen gün artış göstermesi, maske, mesafe ve temizlik önlemlerine uyulmaması, ilave tedbirlerin alınmasına sebep oldu.

    DEVELİ'DE DÜĞÜNLER YASAKLANDI

    Develi Kaymakamı Murat Duru, vatandaşların sağlığını korumak ve toplu ortamlarda bulunmaması amacıyla ilçe genelindeki düğünlerin yasaklanması kararını aldı.

    Kaymakam Duru, "İl Sağlık ve ilçe sağlık müdürlüğümüzün teklifleri doğrultusunda ilçe hıfzıssıhha kurulu karaca ilçemiz genelinde düğün ve toplu yemek organizasyonları yasaklanmıştır." dedi.

    Develi de düğün yasağı #1

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