Devlet Bahçeli, BJK plakalı aracını hediye etti

MHP Lideri, otomobil koleksiyonundan bir tanesini partili isme verdi.

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, antika araç koleksiyonundan bir otomobili çıkardı.

Bahçeli, 06 BJK 80 plakalı otomobilini son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Serkan Toper'e hediye etti.

BJK PLAKALI ARACI HEDİYE ETTİ

Toper, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü, kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan BJK plakalı aracı şahsıma hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Yüce Allah, uzun ömürler versin liderim." mesajını paylaştı.

Mesajda Toper'in, Bahçeli ve otomobille çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.