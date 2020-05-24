Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Alparslan Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakarak dua eden Devlet bahçeli ardından açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:

"İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz.

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında.

Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir." ifadelerine yer verdi.



