Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye'de maaş alan Suriyeliler' iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'de maaş alan Suriyeliler" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara inanılmaması gerektiği vurgulandı.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda yayılan yanıltıcı bir iddiayı daha çürüttü.

DMM, "Türkiye'de maaş alan Suriyeliler" iddiasının asılsız olduğunu duyurdu.

"Görüntülerin Türkiye ile ilgisi bulunmamaktadır"

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

"İran dinarı olduğu tespit edildi"

Açıklamanın devamında, "Görüntülerin geçtiğimiz ay sosyal medyada, "Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru" iddiasıyla paylaşıldığı, ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.