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    DHKP/C üyesi İstanbul'da yakalandı

    6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C üyesi Serkan Gül, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 03.06.2022 - 23:14
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    DHKP/C üyesi İstanbul'da yakalandı

    Hakkında "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan  6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Gül'ün 1 hafta önce İstanbul'a kaçtığı belirlendi.

    Akrabalarının evinde yakalandı

    Gül, saklandığı Sancaktepe'deki akrabalarına ait evde yakalandı. Gül'ün, yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

    Cezaevine gönderildi

    Yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

    AA'nın haberine göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde hemzemin geçit görevlisi olarak çalışan Gül'ün, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014 yılında başlatılan soruşturma sonunda hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.

    DHKP/C üyesi İstanbul da yakalandı #1


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