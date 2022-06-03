DHKP/C üyesi İstanbul'da yakalandı
6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C üyesi Serkan Gül, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 03.06.2022 - 23:14
Hakkında "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Gül'ün 1 hafta önce İstanbul'a kaçtığı belirlendi.
Akrabalarının evinde yakalandı
Gül, saklandığı Sancaktepe'deki akrabalarına ait evde yakalandı. Gül'ün, yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.
Cezaevine gönderildi
Yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
AA'nın haberine göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde hemzemin geçit görevlisi olarak çalışan Gül'ün, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014 yılında başlatılan soruşturma sonunda hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.