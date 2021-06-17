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    Didim'de 84 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 84 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 23:02
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    Didim'de 84 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 22.45 sıralarında Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgsini aldı.

    84 GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 84 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Didim de 84 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Didim de 84 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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