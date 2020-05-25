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    Didim'de makilik alanda yangın çıktı

    Ekipler, yangına müdahale etmek için bölgeye ulaştı.
    • AA
    • 25.05.2020 - 16:20
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    Didim'de makilik alanda yangın çıktı

    Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik alan alevlere teslim oldu.

    Akbük Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    10 HEKTARLIK ALANDA YANGIN

    Söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 11 arazöz ile 50 yangın söndürme işçisi katılıyor.

    Öte yandan yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

    Didim'de makilik alanda yangın çıktı VİDEO

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