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    Didim'de rüzgar otelin gölgeliklerini şezlongların üzerine devirdi

    Aydın Didim'de bir otelin havuz bölümünde bulunan gölgelik duvar, fırtınada yıkıldı. Adeta faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan kimseni olmaması teselli kaynağı oldu.
    • 21.07.2022 - 00:45
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 00:45
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    Didim'de rüzgar otelin gölgeliklerini şezlongların üzerine devirdi

    Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir otelde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada herkes korku dolu anlar yaşadı.

    Gölgelik rüzgara dayanamadı

    Otelin havuz bölümünde bulunan gölgelik duvar, aşırı rüzgara dayanamadı. Hasır ve demirden yapılan gölgelik duvar bir anda şezlongların bulunduğu alana yıkılırken, şans eseri yaralanan olmadı.

    Şezlongların boş olması faciayı önledi

    Olay esnasında şezlonglarda kimsenin olmaması sayesinde ise adeta facianın eşiğinden dönüldü.

    Korku dolu anların yaşandığı otelde fırtınadan sonra çekilen fotoğraflar ucuz atlatılan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

    Didim de rüzgar otelin gölgeliklerini şezlongların üzerine devirdi #1

    Didim de rüzgar otelin gölgeliklerini şezlongların üzerine devirdi #2


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