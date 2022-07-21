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Didim'de rüzgar otelin gölgeliklerini şezlongların üzerine devirdi

Didim'de rüzgar otelin gölgeliklerini şezlongların üzerine devirdi

Aydın Didim'de bir otelin havuz bölümünde bulunan gölgelik duvar, fırtınada yıkıldı. Adeta faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan kimseni olmaması teselli kaynağı oldu.