Petrol
99.88
-3.93%
Euro
18.3557
0.19%
Dolar
17.8615
-0.29%
Altın
1.016
-0.07%
Borsa
2656
2.47%
Bitcoin
413.307
-3.14%
BTXN Coin
9.63
-1.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Didim'de zabıta müdürü silahlı saldırıya uğradı

    Aydın Didim'de çöp atmaya gittiği sırada kar maskeli şahsın kurşun yağmuruna tuttuğu zabıta müdürü yaralandı.
    • 01.08.2022 - 21:23
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 21:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Didim'de zabıta müdürü silahlı saldırıya uğradı

    Aydın'ın Didim ilçesi Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden sabah mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, aracına binmeden önce çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından üzerine 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralandı.

    Tedavi altına alındı

    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fettahoğlu’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    Saldırgan, ateş edip kaçtı

    Görüntülerde olay öncesinde kar maskeli saldırganın bir trafonun yanında beklediği, zabıta müdürünün evinin önünden geçtiği, Hacıfettahoğlu'nun oğlunu araca bindirmesinin ardından çöp konteynırına yürüdüğü esnada saldırganın takip ettiği görüldü. Saldırganın Hacıfettahoğlu'nun çöpünü atmasının ardından silahını çekerek ateş ettiği ve ardından koşarak kaçtığı kameralar tarafından kaydedildi.

    Aydın’da zabıta müdürüne silahlı saldırı VİDEO

    Hacıfettahoğlu'nu almaya gelen zabıta görevlilerinin de araçtan inerek zabıta müdürüne doğru yöneldiği görülürken, çevredeki vatandaşların da olay yerine geldiği görüldü.

    İHA'nın haberine göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırıyla ilgili çalışmalarını geniş çaplı sürdürüyor.

    Didim de zabıta müdürü silahlı saldırıya uğradı #1

    Didim de zabıta müdürü silahlı saldırıya uğradı #2


    İlginizi Çekebilir

    Çorum'da sıcaklık 40 dereceye yükseldi
    Yaşam

    Çorum'da sıcaklık 40 dereceye yükseldi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Milli voleybolcu Zehra Güneş hamakta poz verdi! 'Güzelliğin baş döndürdü'
    Medya

    Milli voleybolcu Zehra Güneş hamakta poz verdi! 'Güzelliğin baş döndürdü'

    Görüş Bildir