Didim'de zabıta müdürü silahlı saldırıya uğradı

Aydın Didim'de çöp atmaya gittiği sırada kar maskeli şahsın kurşun yağmuruna tuttuğu zabıta müdürü yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden sabah mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, aracına binmeden önce çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından üzerine 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralandı.

Tedavi altına alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fettahoğlu’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Saldırgan, ateş edip kaçtı

Görüntülerde olay öncesinde kar maskeli saldırganın bir trafonun yanında beklediği, zabıta müdürünün evinin önünden geçtiği, Hacıfettahoğlu'nun oğlunu araca bindirmesinin ardından çöp konteynırına yürüdüğü esnada saldırganın takip ettiği görüldü. Saldırganın Hacıfettahoğlu'nun çöpünü atmasının ardından silahını çekerek ateş ettiği ve ardından koşarak kaçtığı kameralar tarafından kaydedildi.

Aydın’da zabıta müdürüne silahlı saldırı VİDEO

Hacıfettahoğlu'nu almaya gelen zabıta görevlilerinin de araçtan inerek zabıta müdürüne doğru yöneldiği görülürken, çevredeki vatandaşların da olay yerine geldiği görüldü.

İHA'nın haberine göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırıyla ilgili çalışmalarını geniş çaplı sürdürüyor.