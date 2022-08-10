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    Didim'de zabıta müdürüne silahla saldıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

    Aydın Didim'de zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe giderken evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı, yapılan çalışmalar sonucu şüpheli 2 kişi, İstanbul'da yakalanarak Didim'e getirildi
    • 10.08.2022 - 21:50
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    Didim'de zabıta müdürüne silahla saldıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

    1 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde meydana gelen olayda, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Şüpheli, tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Mermilerden 2'si Hacıfettahoğlu'nun sağ, 1'i de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen zabıta müdürü dün yapılan ameliyatın ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

    İstanbul'da yakalandılar

    Polis, saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak silahlı saldırıyı düzenleyen M.A.S. ve ona yardım eden E.A.'nın İstanbul’da bir adreste olduğunu tespit etti.

    DHA'nın haberine göre, yapılan çalışma sonrasında polis, E.A. Ve M.A.S.’yi İstanbul’da saklandığı adrese operasyon yaparak yakaladı. İki şüphelinin sabah saatlerinde İstanbul’dan Didim’e getirildiği belirtildi.

    2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edileceği öğrenildi.

    Didim de zabıta müdürüne silahla saldıran 2 şüpheli İstanbul da yakalandı #1

    Didim de zabıta müdürüne silahla saldıran 2 şüpheli İstanbul da yakalandı #2


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