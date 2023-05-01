Dijital medya üreticisi Adem Metan'a TEKNOFEST'te plaket verildi 11 ili vuran deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren afet bölgesinde bulunarak, dezenformasyona karşı doğru haber aktarımı yapan gazeteci Adem Metan, TEKNOFEST'te plaketini Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

İHA

Her yıl düzenlenen TEKNOFEST heyecanı yıl da sürdü.

İlk olarak 2018 yılında yapılan ve yoğun ilgi gören TEKNOFEST'in 6'ncısı 27 Nisan'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Festival, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan festival bugün sona erdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in kapanış törenine katılarak vatandaşları selamladı.

Bayraktar, kapanış töreninde katılımcılara çeşitli plaketler takdim etti.

Bunlardan bir tanesi de dijital medya içerik üreticisi Adem Metan oldu.

Adem Metan'a plaket

YouTube'da birbirinden farklı ve özel içeriklerle kullanıcıların karşısına çıkan gazeteci Adem Metan, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremin ardından uzun süre bölgede kaldı.

11 ili vuran deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren afet bölgesinde bulunarak, dezenformasyona karşı doğru haber aktarımı yapan Metan, plaketini Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.