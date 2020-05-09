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    Dikenli çalılıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

    İstanbul Beylikdüzü'nde gideceği yere kısa yoldan geçmek isterken dikenli çalılık alanda mahsur kalan kişinin imdadına itfaiye yetişti
    • DHA
    • 09.05.2020 - 06:02
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    Dikenli çalılıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

     

    Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi bölgesinde, Ali A. adlı kişi, Mermerciler sanayi sitesinden, Ada Çiftliği Caddesi'ne kestirme yol olan dikenli alandan geçmek istedi.

    İTFAİYE ERİ SIRTINDA TAŞIDI

    Ali A. bir süre ilerledikten sonra dikenli çalılıkların arasında mahsur kaldı. Ali A.'nın bildirmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Ali A.'yı bir itfaiye eri sırtında taşıdı.

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