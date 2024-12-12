Dilekçesini veren biletini alıyor; Bu şehirde sadece emekliler yaşıyor...

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Bir emekli başına düşen aktif sigortalı sayısını gösteren aktif/pasif oranı 2022 yılına göre 2023 yılında Zonguldak’ta 0,98’den 0,84’e, Sinop’ta 0,96’dan 0,85’e, Balıkesir’de 1,11’den 0,99’a, Giresun’da 1,06’dan 0,93’e, Bartın’da ise 1,05’ten 0,93’e geriledi.

Balıkesir artık emekliler şehri olarak adlandırılıyor.

Aktif emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği şehirde kahvede oyun oynayan, deniz kenarında balık tutan, cami bahçesinde oturan emekliler son durumu değerlendirdi.

Emekli İdris Öztoprak, çalışan sayısının emekliden az olmasının şaşırtıcı olduğunu belirterek, şehirde iş imkanının az olduğunu, bu nedenle emekli olanların tekrar iş hayatına girmediğini söyledi.

TERCİH EDİLEN BİR İL

Türkiye Emekliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Özdemir Kalkan ise yapılan araştırmayı değerlendirdi. Kalkan, "Araştırmaya konu olan rakamlar sanıyorum haziran ayı verileri. Eğer bu araştırma kış aylarında yapılsaydı sonuç daha farklı çıkabilirdi. Çünkü, ulaşımı çok müsait olan, çok göç alan Edremit Körfezi ile Bandırma Körfezi’nin, hatta Erdek Yarımadası’nın olduğu güzel bir şehrimiz var. Egesi ile Marmarası ile denizle buluşan, Kazdağları’nın faydalı olduğu, sağlık açısından ise termallerin bulunduğu bir il olduğumuzdan dolayı zaman zaman göç alabiliyoruz. İlimizin bu avantajlarından faydalanmak için Balıkesir’e gelen emekliler mutlaka olmuştur. Ulaşımı rahat, hayvancılık ve tarımı ile yetiştirdiği ürünlere daha rahat ulaşabileceği bir ortam olmasından dolayı gerçekten güzel bir şehir. Balıkesir’de görev yapıp buradan ayrılmayan emeklilerimizin hizmet süresi sonrasında burada kalmasında sağlık turizminin etkisi vardır. Önemsenin bir il Balıkesir" dedi.

Kaynak: İHA