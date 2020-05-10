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    Dışarı çıkma izninde boya tezgahının başına geçti

    İzmir'de yaşayan 83 yaşındaki Kadir Kayak, 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabildiği 4 saatte, boya tezgahını kurarak çalıştı.
    • DHA
    • 10.05.2020 - 19:29
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    Dışarı çıkma izninde boya tezgahının başına geçti

     

    Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan yasağın ardından bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.

    İzmir'in Tire ilçesinde dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı kimileri ise parklarda oturarak güneşlenip, sohbet etti.

    TEZGAH KURUP MÜŞTERİ BEKLEDİ

    Kadir Kayak ise bu izninde gezip, hava almak yerine ekmek parası kazanmak için boya tezgahını kurarak müşterilerini bekledi.

    Kayak, “Mesleğim müzisyenlik ancak bunun yanında da 60 yıldır ek iş olarak ayakkabı boyuyorum. Malum salgın dolayısıyla şu anda mesleğimizi icra edemiyoruz. Bugün de 4 saatlik izinde boş durmak istemedim. Fakat beklediğim iş olmadı” diye konuştu.

    Dışarı çıkma izninde boya tezgahının başına geçti -1

    Dışarı çıkma izninde boya tezgahının başına geçti -2

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