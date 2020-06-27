Dışişleri: AB'nin teklifi ciddiyetten uzak

Kıbrıs Türklerini yok sayan ifadelere tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Rum Kesimi ile masaya oturmasının söz konusu olamayacağını vurguladı.

Ankara, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni bir araya getirme teklifine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hiçbir açıklamasında, Kıbrıs Türklerinin Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarına atıfta bulunmayan ve Kıbrıs Türklerini yok sayan AB'nin bu teklifi ciddiyetten uzaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"RUM KESİMİ'NİN MUHATABI, KIBRIS TÜRKLERİ'DİR"

Sözcü Aksoy, daha önce de defaatle vurgulandığı üzere, Kıbrıs meselesi çözülene kadar hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rumlarının muhatabının Kıbrıs Türkleri olduğunun altını çizdi.

Bu çerçevede Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis'in muhatabının da Türkiye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olduğunu vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"ORTAK İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMASI KURULMALI"

"Doğu Akdeniz meselesinde bir çözüm arzu ediliyor ise atılacak ilk adım, Ada'daki iki halkın bir an önce bir araya gelerek, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi konusunda, gelir paylaşımı dahil ortak iş birliği mekanizması kurmalarıdır. KKTC'nin 13 Temmuz 2019 önerisi bunun için gerekli zemini sağlamaktadır.

"TÜRKİYE'NİN, RUM KESİMİ İLE MASAYA OTURMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Kıbrıs Adası'nın batısında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ise ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabilir. Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasbeden ve Kıbrıs Türkleri'ni temsil etmeyen Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile masaya oturması hiçbir şekilde söz konusu olamaz."