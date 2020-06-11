Dışişleri: Ayasofya kararı, başka ülkelerin işi değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Beyaz Saray'ın raporuna tepki gösterdi.

Türkiye, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"na tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, raporun Türkiye ile ilgili bölümünün kaynağı belirsiz iddialar içeren, objektiflikten uzak bir dille kaleme alındığı belirtildi.

Farklı din ve inançların huzur ve uyum içinde yaşadığına vurgu yapılan açıklamada, "Ayasofya ve Kariye, Türkiye’nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur. Bu eserlere dair verilmiş ya da verilecek kararlar başka ülkelerin işi olamaz." denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"KAYNAĞI BELİRSİZ, OBJEKTİFLİKTEN UZAK"

"ABD Dışişleri Bakanlığının 10 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı “2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu”nun ülkemize ilişkin bölümü, yine kaynağı belirsiz iddialar içeren, objektiflikten uzak bir dille kaleme alınmıştır.

"TÜRKİYE'DE FARKLI DİN VE İNANÇLAR HUZUR İÇİNDE YAŞIYOR"

Türkiye, din ve ibadet özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması ve geliştirilmesi hedefini somut adımlarla desteklemeye devam etmektedir. Ülkemizde, farklı din ve inançlar huzur ve uyum içinde yaşamaktadır.

"BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ"

Ülkemiz son 20 yılda gayrimüslim vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ortamının güçlendirilmesi amacıyla önemli adımlar atmıştır. Bu dönemde demokrasimizin daha da ileriye taşınması hedefinin bir parçası olarak, her bir vatandaşımızın haklardan eşit şekilde yararlanabilmesi ve ayrımcılığın her türünün önlenmesi için mevzuatta ve uygulamada büyük kazanımlar elde edildiği şüphesizdir.

"AYASOFYA, BAŞKA ÜLKELERİN İŞİ OLAMAZ"

Rapor’da Ayasofya ve Kariye hakkında belirtilen hususları yine son dönemde yapılan bazı açıklamalar bağlamında hayretle karşılıyoruz.

Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir ve her türlü tasarruf yetkisi Türkiye’nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur. Bu eserlere dair verilmiş ya da verilecek kararlar başka ülkelerin işi olamaz.

Türkiye, topraklarındaki tüm kültürel ve dini varlıkların değerinin bilincinde olup bu eserleri layık oldukları şekilde korumaktadır.

"ABD, DİKKATLERİ BAŞKA YÖNLERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Türkiye’nin dini özgürlüklerin korunması ve ilerletilmesi konusundaki iradesi ve atılan somut adımlar ortadayken, İslam karşıtlığı, anti-Semitizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ABD’de hızla yükseldiği bir dönemde, ABD’nin bu tür raporlarla dünya kamuoyunun dikkatini, ülkesindeki sorunlardan başka yönlere çekmeye çalışması trajikomiktir.

ABD'YE "KENDİ İÇ İŞLERİNİZE YOĞUNLAŞIN" TAVSİYESİ

Rapordaki tüm tutarsızlıkları ve hiçbir mesnedi olmayan maksatlı ifadeleri reddediyor, ABD'yi dini özgürlükler ve insan hakları konusunda kendi iç işlerine yoğunlaşmaya davet ediyoruz."