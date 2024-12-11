Dışişleri Bakanlığı: Irak'a terör örgütleriyle mücadelesinde gereken desteği vereceğiz

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden Irak'a yönelik bir mesaj yayımlandı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELESİNDE GEREKEN DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yayımlanan masajda şöyle denildi:

"DEAŞ terör örgütünün Irak’ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz. Bu kahramanca mücadele sırasında şehit olan Iraklılara Allah’tan rahmet diliyoruz. Ülkemiz, bölgemizde güvenlik ve istikrar üreten bir ülke olma yönünde kayda değer adımlar atmakta olan Irak’a, DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesinde gereken desteği vermeyi sürdürecektir”