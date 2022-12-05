Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türk kahvesi' paylaşımı

Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda "Kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya genelinde keyifle tüketilen Türk kahvesi, tüm dünyada sevilen içeceklerden biri olarak biliniyor.

5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tüm dünyada kutlanmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla bir paylaşım yapıldı.

"Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.