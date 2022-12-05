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    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türk kahvesi' paylaşımı

    Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda "Kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor." ifadesi kullanıldı.
    • 05.12.2022 - 19:20
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türk kahvesi' paylaşımı

    Dünya genelinde keyifle tüketilen Türk kahvesi, tüm dünyada sevilen içeceklerden biri olarak biliniyor.

    5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tüm dünyada kutlanmaya devam ediyor.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla bir paylaşım yapıldı.

    "Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.

    Dışişleri Bakanlığı ndan Türk kahvesi paylaşımı #1

    5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü

    Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

    Dışişleri Bakanlığı ndan Türk kahvesi paylaşımı #2


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