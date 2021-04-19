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    • Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'da yaşanan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'da yaşanan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da yaşanan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 00:59
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'da yaşanan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

    "BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

     

    Dışişleri Bakanlığı ndan Mısır da yaşanan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı #1

     

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