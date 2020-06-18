Diyanet çalışanlarının maaşına faiz düzenlemesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, personellerinin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı.

Türkiye'de uzun süredir tartışmalara neden olan "faiz" konusu yeniden gündeme geldi.

Her fırsatta faizin haram olduğunu belirten Diyanet'in yeni açıklaması, uzun süre tartışılacağa benziyor...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet bünyesinde çalışanların maaşlarının ödenmesinde yeni bir karar alındığını duyurdu.

FAİZSİZ FİNANS KURULUŞU

Erbaş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışanların maaşının, faize bulaşmaması için tedbirler alındığını açıklayarak "İslamın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.