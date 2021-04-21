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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdı

    Dün 98 yaşında yaşamını yitiren amca Abdullah Erbaş, Ordu'da toprağa verildi.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 14:46
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın amcası Abdullah Erbaş (98), dün yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti.

    Erbaş için bugün Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Yeşilyurt Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

    CENAZE NAMAZINI ERBAŞ KILDIRDI

    Cenazeye Ali Erbaş’ın yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile Erbaş ailesi katıldı.

    Abdullah Erbaş'ın cenazesi, yeğeni Ali Erbaş’ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdı #1

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdı #2

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