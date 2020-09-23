Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milletimize korona karşısında rehberlik etmeye çalıştık

Müftülerle toplantı gerçekleştiren Erbaş, salgın karşısında ibret, tedbir, tevekkül ve dua vurgusu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Erbaş, il ve ilçe müftüleriyle internet üzerinden "Salgın Dönemi Diyanet Hizmetleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir toplantı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantıda salgın sürecinde başkanlığın yaptığı çalışmaları değerlendiren Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ifade etti.

"İBRET, TEDBİR, TEVEKKÜL VE DUA"

Erbaş, bu süreçte topluma hizmet noktasında yapmış oldukları çalışmalar ile gösterdikleri özveri ve gayret için il ve ilçe müftülerine teşekkür etti.

Musibet ve meşakkatler karşısında ideal tavrın ve mümince duruşun önemli ilkeleri olduğunu hatırlatan Erbaş, "Temel görevlerimizden birisi de bu süreçte milletimizin yaşadığımız bu musibet karşısında en doğru tavrı almasına rehberlik etmekti ve bunu yapmaya çalıştık. Özellikle, ibret, tedbir, tevekkül ve dua olmak üzere 4 temel ilke ve yaklaşıma hutbelerimizle vaazlarımızla yaptığımız açıklamalarla her vesileyle dikkat çektik." dedi.

"DİYANET TV BÜYÜK BİR İMKAN"

Ali Erbaş, salgın sürecinde irşat hizmetlerinin dijital ortamlar üzerinden yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu süreçte Diyanet televizyonumuzun ve radyolarımızın büyük bir imkan olduğunu daha yakından gördük. Pek çok hizmetimizi ve özellikle irşat faaliyetimizi medya araçlarımız üzerinden yapmaya çalıştık.

Dolayısıyla başta Diyanet televizyonumuz olmak üzere yayınlarımızın milletimize tanıtılması çok daha hayati ve önemli hale gelmiştir. Bu çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"HOCALARIMIZI ZORA SOKAN DURUMLAR OLUYOR"

Salgınla mücadelede camilerde alınan tedbirlerin önemine işaret eden Erbaş, "Camilerde, maske, seccade ve diğer kurallara uyma noktasında büyük oranda bir uyum ve düzen bulunmakla beraber zaman zaman hocalarımızı zora sokan sıkıntılı durumların olabildiği de bir gerçektir.

Mülki idarelerle iş birliği içerisinde yaşanan ve yaşanması muhtemel sıkıntılara karşı hassasiyetimiz devam etmelidir. Cuma namazları ve diğer durumlarla muhtemel sorunları valilerin de inisiyatifiyle yerinde ve zamanında çözmeye özen göstermeliyiz." diye konuştu.





"MİLLİ MÜCADELE ORTAMI VAR"

Din görevlilerinin her zaman milletinin yanında olduğunun altını çizen Erbaş, "Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele'de milletimizin yanında olduk. Bugün de bir milli mücadele ortamı var. Salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemize göz diken terör yuvalarıyla o terör yuvalarını destekleyen ülkelerle mücadelemiz devam ediyor. Bu böyle devam edecek onun için tedbirlerimizi almaya, milletimizi uyarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.