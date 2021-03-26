Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs bu asrın en büyük imtihanı

Koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez hutbede konuşan Ali Erbaş, koronanın asrın en büyük imtihanı olduğunu ve tedbir, tevekkül, duadan uzak kalınmamasını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi altına alınmıştı.

Tedaviyle virüsü yenen Diyanet İşleri Başkanı, bugün cumartesi günü kutlanacak Berat Kandili programı kapsamında Batman'a gitti.

Cuma namazı öncesi okuduğu hutbede, koronavirüs salgınına değinen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlerim, insanlık olarak, bu asrın en büyük imtihanlarından birini yaşıyoruz. Salgın hastalık olan koronavirüs, insanlığı yakalamış durumda. Gelin bu tatsız hastalıkla mücadeleye devam edelim, tedbirleri sıkı alalım ve taviz vermeyelim. Maske, mesafe ve temizlikle tedbirlerimizi alalım.





“DUALARA DEVAM EDELİM”

İnşallah en kısa zamanda bu büyük belanın bütün insanlığın üzerinden kalkması için, dualara, niyazlara devam edelim. Tedbir, tevekkül ve dua üçlüsünden, hiçbir zaman uzak kalmayalım. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur.





“YAŞADIĞIMIZ OLAYI İBRET VE FERASETLE OKUYALIM”

Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder, bu da onun için hayır olur. O halde, müminin Rabbine dayanarak, kendine güvenerek ve kardeşleriyle yardımlaşarak, zorlukları aşabileceğini unutmayalım. Yaşadığımız olayları ibret ve ferasetle okuyalım. Sorumluluk bilinci ve nefis muhasebesi çerçevesinde değerlendirelim.





“DÜNYANIN SINAVLARINI AZİM, SABIR, ŞÜKÜR TERAZİSİNDE TARTALIM”

Üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olalım. Bu dünyanın sınavlarını azim, sabır ve şükür terazisinde tartalım. Hayatta güçlü olmak için ibadet, dua ve tefekkür edelim."

Erbaş, hutbenin ardından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'nün yerleşkesinde bulunan Korkut Özal Camii'nde cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs bu asrın en büyük imtihanı VİDEO