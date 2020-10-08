Diyanet'e 5 bin personel alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 500 imam-hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım alımı gerçekleşecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 5 bin personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Kur'an kursu öğreticiliği için sadece kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.