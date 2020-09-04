Diyanetin hazırladığı Cuma hutbesinde 'temizlik' vurgusu yapıldı

Salgın hastalıklara mücadele edilen bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinde 'temizlik' vurgusu yaptı. Hutbede tedbir ihlallerinin, Allah katında vebal olduğu söylendi.

Yüz binlerce Müslüman, her cuma olduğu gibi bu hafta da Cuma namazına katılarak Cuma hutbesini dinledi.

Namaz ibadetini yerine getirdikten sonra dinlenilen ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinin konusu "İslam Temizliği Emreder" olarak belirlendi.

Hutbede, tüm dünyayı saran koronavirüs salgının ardından her zamankinden çok daha fazla dikkat edilen temizliğin İslam'daki yerine değinildi.

AYET VE HADİSLERLE TEMİZLİĞİN ÖNEMİ ANLATILDI

Kuran-i Kerim'de geçen "Şunu iyi bilin ki Allah, çok tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever" ayetiyle, Hz. Muhammed'in "Temizlik, imanın yarısıdır" hadisine yer verilen hutbe, Türkiye genelindeki tüm camilerde okundu.

"İSLAM, TEMİZLİĞİ İMANIN GEREĞİ OLARAK GÖRÜR"

Temizliğin, tabiatın özünde ve insanın fıtratında var olan bir ihtiyaç olduğu belirtilerek, "İnsana yakışan temiz, nezih, sade ve zarif olmaktır. Yüce dinimiz İslam, temizliği imanın vazgeçilmez bir gereği olarak görür. Müminlere maddi ve manevi kirlerden arınmayı, hayatın her alanında pak ve temiz olmayı emreder." değerlendirmesinde bulunuldu.

TEMİZLİK, MADDİ VE MANEVİ KİRLERDEN ARINMAKTIR

Hutbede, temizliğin, maddi ve manevi anlamda güzelliğe erişmek olduğu vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Temizlik, ruhu yoran ve gönül aynasını karartan manevi kirlerden uzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönül hanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır. Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemizi unutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir. Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır. Öfke ve haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, kibir ve riya gibi manevi hastalıklardan arınmaktır. Allah'ın rızasına, güzel ahlaka ve helal olana yönelmektir."





TEDBİRDE İHMAL, ALLAH KATINDA VEBALDİR VURGUSU

Manevi anlamda arınmaya gayret eden Müslümanın, maddi temizliğine de özen gösterdiğine dikkat çekilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Temiz yaşamak ve sağlığını emanet bilerek korumak, müminin erdemidir. Dininin direği, gözünün nuru olan namaza abdestle hazırlanan her mümin, en çok kirlenen uzuvlarını günde en az beş defa temizlemiş olur. Peygamber Efendimizden aldığı terbiye gereği, kişisel bakımına dikkat eder. Bedenini, giysilerini, evini ve çevresini temiz tutar.





"TOPLUM SAĞLIĞINI, KENDİ SAĞLIĞIMIZ KADAR ÖNEMLİ GÖRELİM"

Resul-i Ekrem (s.a.s), insanların çoğunun değerini bilemediği iki nimetten birinin sağlık olduğunu söylemiştir. Özensiz davranarak sağlığını tehlikeye atmanın sonucu elbette pişmanlıktır. O halde, salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Maske ve mesafe kuralına uyarak çevremize olan saygımızı, yakınlarımıza olan sevgimizi ve Allah'a karşı sorumluluğumuzu gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin, Rabb'imiz katında vebal olduğunu unutmayalım."