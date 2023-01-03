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    Diyanet'ten 2023 hac kaydı tarihiyle ilgili açıklama

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.
    • 03.01.2023 - 20:05
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 20:23
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    Diyanet'ten 2023 hac kaydı tarihiyle ilgili açıklama

    Yeni yıla girilmesiyle birlikte kutsal topraklara giderek dini vecibelerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 2023 için başvuru tarihine odaklanmıştı..

    Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Ali Erbaş, ocak ayında protokolün imzalanacağını duyurmuş, tarihi de o zaman açıklayacağını duyurmuştu.

    Beklenen açıklama geldi.

    Başvurular 5 Ocakta başlıyor

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak tarihinden itibaren başlayacak.

    e-devlet üzerinden yapılabilecek

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamada, e-devlet üzerinden yapılabilecek olan işlemlerin 26 ocak tarihinde sona ereceği bildirildi.

    Detaylı bilgi, Hac ve Umre Genel Müdürlüğü "hac.gov.tr" adresi ile tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabilecek.

    Diyanet ten 2023 hac kaydı tarihiyle ilgili açıklama #1


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