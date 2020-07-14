Dolar
6.8654
0.0801%
Euro
7.7844
0.0025%
Altın
1801.03
-0.0854%
Borsa
118461.69
0.0532%
G. Altın
397.466
-0.0191%
Bitcoin
63267.35
-1.0049%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Diyanet'ten Ayasofya'daki fresklerle ilgili duyuru

    Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir.
    • AA
    • 14.07.2020 - 11:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Diyanet'ten Ayasofya'daki fresklerle ilgili duyuru

    Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Görüş Bildir