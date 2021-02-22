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    Diyarbakır annelerinden Gara şehidinin annesine taziye ziyareti

    Evlat nöbeti tutan aileler, Gara’da şehit edilen Malatyalı Şehit Astsubay Semih Özbey’in annesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileler, HDP'ye tepki gösterdi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 16:23
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    Diyarbakır annelerinden Gara şehidinin annesine taziye ziyareti

    Diyarbakır’da 2019 yılından beri HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde şehit edilen askerlerden Malatyalı Şehit Jandarma Astsubay Semih Özbey’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler, kendileri gibi evlat nöbeti tutan, Diyarbakır’da 6 yıl önce görev yerine giderken kaçırılan Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey‘in acısını paylaştı.

    HDP’YE TEPKİ

    Aileler, Özbey Ailesi'ne taziyelerini iletirken, PKK ve destekçisi HDP’ye de sert tepki gösterdi. Diyarbakır’da HDP binası önünde evlatlarını kurtarmak için mücadelelerine devam ettiklerini söyleyen aileler, teröre destek veren HDP’nin kapatılmasını da istedi.

    Diyarbakır annelerinden Gara şehidinin annesine taziye ziyareti #1

    Evlat nöbetine başladıkları günden bugüne kadar kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da teşekkür eden aileler, kaçırılan asker ve polislerin kalleşçe infaz edilmesine de sert tepki gösterdi.

    Diyarbakır annelerinden Gara şehidinin annesine taziye ziyareti #2

    ŞEHİDİN KABRİNİ ZİYARET ETTİLER

    Taziye evindeki ziyaretin ardından aileler, daha sonra Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliğine geçti. Burada Şehit Semih Özbey’in kabrini ziyaret eden aileler ve şehit annesi Sadiye Özbey dua etti.

    Diyarbakır annelerinden Gara şehidinin annesine taziye ziyareti #3

    “ONLAR DA BU ACILARI ÇEKSİNLER”

    Şehit annesi Sadiye Özbey, PKK’lı teröristler tarafından Tunceli-Pülümür yolunda 6 yıl önce kaçırılan oğlu ile bu süre zarfında hiç görüşmediğini de belirterek, “Dilerim Allah’tan kendileri de ciğer acısı çeksin, onlar da bu acıları çeksinler. Küçük çocukları alıkoyuyorlar, bunların ne günahı var.” diye konuştu.

    Diyarbakır annelerinden Gara şehidinin annesine taziye ziyareti #4

    Diyarbakır annelerinden Gara şehidinin annesine taziye ziyareti #5

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