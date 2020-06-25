5 yıl önce Tunceli’de kaçırılan oğlu için oturma eylemine devam eden anne Songül Altıntaş, evladına kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini söyledi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 297. gününe girdi.

5 YIL ÖNCE KAÇIRILAN OĞLUNU BEKLİYOR

Gaziantep'ten gelen anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşacağı günü bekliyor.

Songül Altıntaş oğlundan haber alamadığını, ne halde olduğunu bilmediğini belirterek, HDP ve PKK’dan oğlunu istediğini söyledi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 297'nci gününde

"OĞLUMU GETİRSİNLER"

Acılı anne Altıntaş, "Oğlumu getirsinler, artık ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Biz evladımızı istiyoruz, siyasetle, hiçbir şeyle alakamız yok. Biz ciğerimiz için, evladımız için gelmişiz, evladımızı istiyoruz. 297’nci günümüzdür biz buradayız, 290 yıl da geçse biz buradan kalkmıyoruz. Evladımız gelene kadar, ömrümüzün sonuna kadar buradan kalkmayacağız. Bu annelerin ahı bunlara kalmaz. Vicdana gelsinler bu çocukları bıraksınlar, iki cihanda elim yakalarındadır." dedi.