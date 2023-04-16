Diyarbakır annelerinin hüzünlü bekleyişi sürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi gözyaşları arasında devam ediyor.

İHA

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 322’inci gününde kararlılıkla sürüyor.

1 Haziran 2015'te oğlu Ramazan Üçdağ’ın kandırılarak dağa götürüldüğünü öne süren anne Mevlüde Üçdağ, oğlunu çok özlediğini, bu bayramda evladına kavuşamadığını söyledi.

"Ölene kadar peşlerini bırakmayacağız"

Dört yıldır HDP’nin kapısına olduğunu belirten anne Üçdağ, “Oğlumu görmedim, sesini duymadım. Asla bu zulümüm altında boyun eğmeyeceğiz. Evlatlarımız için mücadele edeceğiz. Ölene kadar peşlerini bırakmayacağız” dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, dört HDP ve PKK milisleri tarafından 15 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti.

"Hala kızımdan haber yok"

10 yıldır aramadığı yer bırakmadığını ifade eden anne Koç, “Hala kızımdan haber yok. Öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum. 4 yıldır çadırda evlat nöbetini tutuyorum. Evladımı istiyorum” ifadelerinde bulundu.