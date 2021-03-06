Çocukları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattıkları evlat nöbeti 552’inci gününe girdi.

3 Eylül 2019’da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Aileler, evlat nöbetinin 552’inci gününde de çadırı terk etmeyerek çocuklarını HDP'den geri istedi.

Aileler arasından yer alan anne Solmaz Öğrünç, oğlunu almadan nöbeti terk etmeyeceğini söyledi.

“ÇOCUKLARI KANDIRIYORLAR”

Van’da 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için bekleyişini sürdüren anne, HDP’ye “Oğlumu nasıl götürdüyseniz, öyle getirin.” çağrısında bulundu.

Öğrünç, yaptığı açıklamalarda, “Eşkıya bunlar çocukları kandırıyorlar.” dedi.

Diyarbakır annesi Solmaz Öğrünç: HDP olmasaydı PKK olmazdı VİDEO

“SANA YAKIŞTIRMIYORUM OĞLUM”

Bir buçuk yıl boyunca HDP kapısında olduğunu söyleyen anne, “HDP olmasaydı PKK olmazdı. Çocukları çalan partinin önündeyiz. Bizim çocukları versinler, biz onlardan bir şey istemiyoruz. Bakın, vekillerinin çocukları nerede? Yurt dışında, özel okulda. Ama bizim garibanların çocuklarını da ölümü bırakıyorlar. Eşkıya bunlar çocukları kandırıyorlar. Yeter artık, dayanacak gücümüz yok. Baran sana sesleniyorum. Eğer sen beni seviyorsan, babanı, kardeşlerini seviyorsan dön gel oğlum. Orası senin yolun değil, sana yakıştıramıyorum oğlum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.