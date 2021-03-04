Diyarbakır annesi Süheyla Demir: Millet PKK ve HDP'ye boyun eğmekten vazgeçti

PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin, HDP il başkanlığı önündeki oturma eylemleri 550’inci gününde devam etti.

Diyarbakır annelerinin umutlu bekleyişleri devam ediyor…

3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin, HDP il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti 550’inci gününe girdi.

17 YAŞINDAYKEN KAÇIRDILAR

Sayıları 220’yi bulan ailelerden biri olan anne Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Hayal’i HDP’den geri istedi.

Koronavirüse rağmen nöbet çadırındaki yerini terk etmeyen Süheyla Demir, çocuğunun fotoğrafını elinden düşürmedi.

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Süheyla Demir, yaptığı açıklamalarda, nöbete katılan ailelerin sayısının gün geçtik arttığını ve milletin artık PKK’ya ve HDP’ye boyun eğmekten vazgeçtiğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“KIZIMI O SİNSİ YILANLARDAN KURTARACAĞIM”

"Biz yeterince onlara boyun eğdik. Zaten biz boyun eğdikçe onlar tepemize çıktı. Evlatlarımızı daha 14, 15, 16, 17 yaşlarında alıp dağa götürdüler. Hepsinin hayatını söndürdüler. Zafer bizim olacaktır diyorum. İnşallah bu anneler kazanacak. Bu canı bu bedende taşıdıkça hep kızımın izini süreceğim. Elimden geldikçe o sinsi yılanların elinden kızımı kurtaracağım."

Evlat nöbetindeki anne: Millet, PKK ve HDP’ye boyun eğmekten vazgeçti VİDEO

