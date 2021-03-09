Çocukları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 554’üncü gününde de kararlılıkla devam etti.

3 Eylül 2019 tarihinden bu yana farklı illerden gelerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ailelerin evlat nöbeti 554’üncü gününe girdi.

EVLADINI GERİ İSTEDİ

Evlatları için çadırı terk etmeyen ailelerden biri olan Zümrüt Salim, oğlu Hamza’nın kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak evladını geri istedi.

Diyarbakır annesi Zümrüt Salim: Evladımız dağda, biz burada mahkumuz ViDEO

14 YAŞINDA KAÇIRILDI

Salim, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşındayken Kur'an kursuna gittiği sırada kaçırılan oğlu için, eylemini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

“NE BAYRAMIMIZ NE GÜNÜMÜZ VAR”

Anne Zümrüt Salim, HDP'nin oğlunu dağa gönderip PKK'ya teslim ettiğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“2 yıla yakındır buradayım. Bizim evlatlarımız dağda, biz de burada mahkum olmuşuz. Evlatlarımızı istiyoruz. Ne zaman evlatlarımız gelirse o gün bizim günümüz olacak. Ne bizim bayramımız var ne bizim bir günümüz var. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz.” dedi.