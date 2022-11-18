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    Diyarbakır-Antalya uçağında bomba alarmı

    Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
    • 18.11.2022 - 00:13
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 00:52
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    Diyarbakır-Antalya uçağında bomba alarmı

    Diyarbakır’dan Antalya’ya 20.55’de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait XQ7713 sayılı sefer uçağında iddiaya göre, iki yolcunun aralarında "Çantamızda bomba var" konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.

    Asılsız ihbar olduğu belirlendi

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bekletilen uçakta arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikada yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, panik içinde uçuşu bekleyen yolcular, aramanın tamamlanmasıyla uçağa alındı.

    Diyarbakır-Antalya uçağında bomba alarmı VİDEO

    Diyarbakır-Antalya uçağında bomba alarmı #1

    Diyarbakır-Antalya uçağında bomba alarmı #2

    Diyarbakır-Antalya uçağında bomba alarmı #3


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