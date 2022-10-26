Diyarbakır E Tipi Cezaevi müze oluyor: 7 tonluk bloklar kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde müzeye dönüştürüleceğini açıkladığı E Tipi Cezaevi'nde çalışmalar başladı.

Geçmiş yıllarda işkence ile anılan ve Türkiye'nin en karanlık günlerinin simge mekanı olan Diyarbakır Cezaevi, kültür merkezine dönüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından cezaevi içerisinde bulunan 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledilerek cezaevinin tabelası söküldü.

Çevresindeki 7 tonluk bloklar kaldırılmaya başlandı

Cezaevinin etrafına kurulan yaklaşık 1,5 kilometrelik alandaki 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde her biri 7 tonluk beton bloklar kaldırılmaya başlandı.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından yerlerinden sökülen bloklar vinçler yardımıyla tırla yüklendi.

12 Eylül darbesinden sonra yaşanan işkencelerle ön plana çıkmıştı

Yapımına 1972 yılında başlanılan cezaevi, 4 Temmuz 1980'de E Tipi Cezaevi olarak hizmete girdi.

50 bin metrekare üzerine inşa edilen cezaevi 12 Eylül Darbesi'nden sonra yaşanan işkencelerle ön plana çıktı.

Bir dönem, 'Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi' arasında gösterilen cezaevinin çevresi, terör önlemleri kapsamında koruma duvarı ile çevrildi. 2015 ile 2016 yılları arasında kentte meydana gelen terör olaylarında el yapımı patlayıcılara karşı yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda her biri 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında bloklarla kaplandı.

















