Diyarbakır polisi değerli eşyaları sahiplerine ulaştırıyor Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında 24 saat nöbet tutan polisler, ziynet eşyalarını tutanakla depremzedelere teslim ediyor.

DHA

Asrın felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından kente acil yıkımına karar verilen 15 bina ile 6 minare kontrollü şekilde yıkıldı.

650 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 8 ile 12 kişilik gruplar halinde özel ekipler oluşturularak 24 saat enkaz alanlarında nöbet tutulmaya başlandı.

Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerindeki yapılarda hem yaya hem de polis araçlarıyla devriyeler gerçekleştirilirken, kamyonlara yüklenmeden hafriyatların içerisine bakılarak bina sakinlerinin değerli eşyaları kontrol edildi.

Kamera kaydı yapıldı

Enkaz alanında çıkarılan ziynet eşyaları ile manevi değeri olan eşyalar, kamera ile kayıt altına alınarak tutanakla polis merkezine teslim edildi.

Galeria Sitesi’nde bulunan 14 çelik kasadan 3’ü sahiplerine teslim edilirken, diğer 11 kasa ile enkaz alanlarında bulunan diğer değerli eşyalar sahiplerini bekliyor.