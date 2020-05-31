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- Diyarbakır şehidini arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır şehidini arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan A.P., tarafından şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi, silah arkadaşları tarafından tekbirlerle askeri uçağa teslim edildi.
- Haber Merkezi
- 31.05.2020 - 00:40
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Atakan Arslan, şüphelendiği A.P. isimli şahsı durdurmak istemiş, ihtara uymayan şahıs tarafından ağır yaralanmıştı.
Ağır yaralanan Atakan, hastaneye kaldırılmış fakat tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.
Diyarbakır şehidini arkadaşları tekbirlerle uğurladı VİDEO
TEKBİRLER EŞLİĞİNDE GÖNDERDİLER
Olayın ardından, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehit polis memuru Atakan'ın naaşı, Diyarbakır'dan silah arkadaşlarının tekbirleriyle memleketine gönderildi.