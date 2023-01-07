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    Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı

    Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı

    Diyarbakır - Silvan Karayolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonrası 1'i bebek 5 kişi ölürken,23 kişi ise yaralandı.
    • 07.01.2023 - 03:15
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 04:06
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    Diyarbakır-Silvan karayolunda, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.

    1'i bebek 5 kişi yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

    Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre kazada, şoför ve muavin gözaltını alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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