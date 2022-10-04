Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

İki ilin semalarını kaplayan toz bulutları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Uzmanlar ise kronik rahatsızlığı olanları mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Güney sınırlarımızdaki bölgelerde yaşanan toz taşınımı Türkiye'de de etkili olmaya başladı.

Diyarbakır ve Mardin'de etkili olan toz taşınımı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın rüzgarlı geçeceğini, güneyli rüzgarlar sebebiyle toz taşınımı etkisi altında kalacağını duyurdu.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Her iki ilde de toz nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Öte yandan evlerin balkonları ile araçların üzerinin tozla kaplandığı görüldü.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

































