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    Diyarbakır'da 14 gün içinde 3 ton esrar ele geçirildi

    Münir Karaloğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, son 14 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ton 76 kilo esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiğini duyurdu.
    • DHA
    • 03.07.2020 - 07:53
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    Diyarbakır'da 14 gün içinde 3 ton esrar ele geçirildi #1

     

    Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde iki hafta içerisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

    JANDARMAYI TEBRİK ETTİ

    Bu operasyonlarda 3 ton 76 kilo esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirilerek terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu belirten Vali Karakoğlu, jandarmayı tebrik etti.

    Diyarbakır'da 14 gün içinde 3 ton esrar ele geçirildi #2

    Diyarbakır'da 14 gün içinde 3 ton esrar ele geçirildi #3

    Diyarbakır'da 14 gün içinde 3 ton esrar ele geçirildi #4

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