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    Diyarbakır'da 17 işçide koronavirüs çıktı

    Diyarbakır'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 17 işçi, hastanede tedavi altına alındı.
    • AA
    • 29.05.2020 - 03:03
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    Diyarbakır'da 17 işçide koronavirüs çıktı

    Diyarkabır'da filiasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 17 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Testi pozitif çıkan işçiler hastanede tedavi altına aldı, aynı fabrikada çalışan 5 işçi de evlerinde karantinaya alındı.

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