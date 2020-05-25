Diyarbakır’da 2 dakikalık dolu yağışı, hayatı zorlaştırdı

Diyarbakır'da sağanak yağış sırasında aniden bastıran dolu ile kent beyaza büründü, yasaktan muaf sürücüler zor anlar yaşarken, bazı tarım alanları da zarar gördü.

Diyarbakır’da aniden bastıran ve yaklaşık 2 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yeri beyaza bürüdü.

SÜRÜCÜRÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler gereği sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı az sayıda trafikte seyreden araçların olduğu gözlenirken, aniden bastıran ve etkisini artıran dolu yağışı kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

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EKİLİ ARAZİLER ZARAR GÖRDÜ

Kısa süreli yağan dolu nedeni ile cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kırsal bölgede ekili arazilerin ise zarar gördüğü öğrenildi.