Diyarbakır'da 20 yıllık 'kız kaçırma' kavgasında 8 yaralı

Diyarbakır'da, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi, husumetli ailelerin karşı karşıya gelmesi sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Anıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesiyle sorun yaşandı.

8 kişi bıçaklanarak yaralandı

Akraba ve husumetli iki aile bugün karşı karşıya gelmesi sonucu yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla akraba her iki aileden de toplam 8 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezine sevk edildi.

Köyün giriş ve çıkışları kapatıldı

DHA'nın haberine göre, taraflardan 5 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 kişi ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay yerinde çalışma yaparken ayrıca, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.





