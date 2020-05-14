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    Diyarbakır'da 327 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

    Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde düzenlene operasyonlar kapsamında, 10 kişi tutuklandı.
    • AA
    • 14.05.2020 - 09:56
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    Diyarbakır'da 327 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

    Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal sağlamasının engellenmesine yönelik olarak 5-12 Mayıs arasında şehir merkezi ile Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde 26 operasyon gerçekleştirildi.

    10 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyonlarda 327 kilo 700 gram esrar, 2,33 gram eroin, 8,02 gram sentetik uyuşturucu, 176 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 28 kişiden 10'u tutuklandı.

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