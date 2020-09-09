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    Diyarbakır'da 5 ton esrar, 14 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Diyarbakır’ın Lice ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 5 ton 81 kilogram esrar maddesi ile 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirilirken, yakalanan 3 kişi cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 11:44
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    Diyarbakır'da 5 ton esrar, 14 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Yalaza, Bağlan, Dolunay ve Çavundur Mahalleleri ile Silvan ilçesi Dolapdere Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonlarının tamamlandığı belirtildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Açıklamada, “Söz konusu operasyonda, 255 farklı noktada 5 ton 81 kilogram esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi, kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ile 2 adet su motoru ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Operasyon esnasında esrar maddesi ile suçüstü yakalanan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” denildi.

    Diyarbakır'da 5 ton esrar, 14 milyon kök kenevir ele geçirildi ViDEO

    Diyarbakır da 5 ton esrar, 14 milyon kök kenevir ele geçirildi #1

    BAKAN SOYLU TEBRİK ETTİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Narko teröre darbe! Diyarbakır Lice’de Bugün, Yıldırım 7 narko terörizm operasyonunda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi” sözleriyle operasyonu yapan jandarma teşkilatını tebrik etti.

    Diyarbakır da 5 ton esrar, 14 milyon kök kenevir ele geçirildi #2

    Diyarbakır da 5 ton esrar, 14 milyon kök kenevir ele geçirildi #3

    Diyarbakır da 5 ton esrar, 14 milyon kök kenevir ele geçirildi #4

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