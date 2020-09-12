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    Diyarbakır'da 540 kilo esrar ele geçirildi

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda, 540 kilo esrar, 95 kilo skunk, 334 bin kök Hint keneviri, bin kök skunk bitkisi ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 16:08
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    Diyarbakır'da 540 kilo esrar ele geçirildi

     

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için Lice ilçesi kırsalında narko-terör operasyonu düzenlendi.

    11 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, 540 kilo esrar, 95 kilo skunk, 334 bin kök Hint keneviri, bin kök skunk bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

    Diyarbakır da 540 kilo esrar ele geçirildi #1

    Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, Hint keneviri ile skunk bitkisi numune alınmasının ardından imha edildi.

    Diyarbakır da 540 kilo esrar ele geçirildi #2

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