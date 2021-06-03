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Diyarbakır’da 7 milyon 233 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da 7 milyon 233 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 233 bin kök kenevir bitkisi ile 32 kilo esrar, 2 adet su motoru ile 12 bin 780 metre sulama hortumu ele geçirildi.