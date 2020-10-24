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    Diyarbakır'da 877 kilo esrar bulundu

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 877 kilo esrar ele geçirildi.
    • DHA
    • 24.10.2020 - 10:35
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 10:57
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    Diyarbakır'da 877 kilo esrar bulundu

    Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor.

    Operasyon kapsamında terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma sonucu Lice ilçesindeki Bağlan Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

    Diyarbakır'da 877 kilo esrar bulundu VİDEO

    4 FARKLI NOKTADA TESPİT EDİLDİ

    Operasyon bölgesinde 4 farklı noktada yapılan aramada 877 kilo esrar ele geçirildi.

    Diyarbakır da 877 kilo esrar bulundu #1

    Diyarbakır da 877 kilo esrar bulundu #2

    Diyarbakır da 877 kilo esrar bulundu #3

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