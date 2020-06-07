Diyarbakır'da alkollü eğlenceye 66 bin lira ceza

Polis ekiplerinde, korona tedbirlerini ihlal ederek, apartmanın bodrum katında parti düzenleyen 24 kişiye, 66 bin 160 lira para cezası kesildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde, bir apartmanın bodrum katından gelen yüksek ses müzik nedeniyle rahatsız olan mahalleli, durumu polise bildirdi.

POLİS PARTİYİ BASTI

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, bodrum katında, 24 kişinin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, alkollü eğlence yaptığını belirledi.

Diyarbakır'da bodrum katta alkollü eğlenceye baskın ViDEO

66 BİN LİRA KORONA CEZASI

Çevreyi rahatsız ederek yüksek sesle müzik dinleyen ve virüs tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye toplam 66 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.