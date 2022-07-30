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    Diyarbakır'da alkollü sürücü, aracıyla takla attı

    Diyarbakır'da bir alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı, metrelerce sürüklendi.
    • 30.07.2022 - 17:39
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    Diyarbakır'da alkollü sürücü, aracıyla takla attı

    Sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde 21 ACE 651 plakalı otomobil sürücüsü alkollü olarak seyir halinde iken altgeçitten çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

    Kazayı hafif yarayla atlatan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

    2.63 promil alkollü çıktı

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri 2.63 promil alkollü olan sürücü hakkında işlem başlattı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Diyarbakır da alkollü sürücü, aracıyla takla attı #1


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